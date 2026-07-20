Άρης Betsson: Η δύσκολη εξίσωση στα γκαρντ με την προσθήκη Τολιόπουλου και το μέλλον του Μήτρου-Λονγκ

Η επικείμενη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Betsson δημιουργεί μια δύσκολη εξίσωση στην περιφέρεια των «κιτρινόμαυρων», προσθέτοντας ακόμα μια πρωτοκλασάτη επιλογή στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη.

Η έλευση-επιστροφή του 30χρονου διεθνούς γκαρντ δημιουργεί πλέον μια υπερπλήρη γραμμή περιφερειακών, καθώς εκεί υπάρχουν ήδη οι Ντιμιτρίεβιτς, Γιόβιτς, Πουλιανίτης, Μήτρου-Λονγκ και Μόργκαν. Παράλληλα, οι Μοκόκα και Μποχωρίδης μπορούν να ανέβουν και στο «3», εκεί όπου υπάρχει ο Χαραλαμπόπουλος, την ώρα που ο 18χρονος Χατζηλάμπρου θα έχει αρχικά υποστηρικτικό ρόλο.

Αυτός ο έντονος συνωστισμός στις θέσεις «1» και «2» αναγκάζει τους ανθρώπους της ομάδας να αναζητήσουν τρόπους αποσυμφόρησης, ώστε να διατηρηθούν οι εσωτερικές ισορροπίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ενδεχόμενο να «θυσιαστεί» ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το πιο πιθανό σενάριο, μιας και τα αγωνιστικά του στοιχεία μοιάζουν αρκετά με αυτά των Τολιόπουλου και Μόργκαν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση πάντως δεν είναι απλή, αφού ο Ελληνοκαναδός γκαρντ, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με 13 πόντους, 4.3 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL, μόλις στα τέλη Μαΐου επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Άρη μέχρι το 2028. Για να προχωρήσει η αποδέσμευσή του, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι για να βρουν μια χρυσή τομή, η οποία θα μεταφράζεται είτε με δανεισμό, είτε με συναινετικό διαζύγιο με οικονομικό συμβιβασμό.

Όπως είναι φυσικό, τον τελευταίο λόγο για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το ρόστερ των 16 παικτών έχει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις με γνώμονα την καλύτερη δυνατή και πιο ομαλή λειτουργία της ομάδας. Όσον αφορά τον Τολιόπουλο, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται επίσημα η μεταγραφή του. Την Πέμπτη (23/7) αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα θα ανακοινωθεί ο «γάμος» με τον Άρη.