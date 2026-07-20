ΠΑΟΚ: Ανοίγει η διαδικασία αλλαγής θέσης για τους κατόχους διαρκείας

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι που έχουν ήδη εξασφαλίσει το διαρκείας τους θα μπορούν πλέον να επιλέξουν διαφορετική θέση στο PAOK Sports Arena ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, πριν ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων.
Η διαδικασία θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 09:00-17:00, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΚΑΕ είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ολοκληρώσουν την αλλαγή της θέσης τους.
Αμέσως μετά, από την Κυριακή 26 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες του PAOK Sports Arena για τη νέα σεζόν.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ακολουθεί η περίοδος όπου οι παλιοί κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα αλλαγής θέσης.— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026
Οι παλιοί κάτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, (Δευτέρα -… pic.twitter.com/qjCic8xKTS