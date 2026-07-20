Από την ΑΕΚ στον Αστέρα Aktor ο Κολιμάτσης

Στον Αστέρα Aktor αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Χριστόφορος Κολιμάτσης.

Ο Αστέρας Aktor θα είναι ο επόμενος προορισμός στην καριέρα του Χριστόφορου Κολιμάτση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεαρός άσος της ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τους Αρκάδες, που τα έχουν βρει σε όλα με την Ένωση.

Έτσι, αποφάσισαν να επενδύσουν σε έναν 20χρονο (4/8/2006) ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές για τα όρια ηλικίας που πρόσφατα έχουν θεσπιστεί και ταυτόχρονα προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το 2024-25 πήρε το «βάπτισμα του πυρός» με την ΑΕΚ Β και είχε 15 συμμετοχές, ενώ το 2025-26 πήγε στο μέσον της σεζόν στην Ελλάς Σύρου και συνετέλεσε τα μέγιστα στην παραμονή της στην κατηγορία, με 11 συμμετοχές και 3 γκολ.

Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο χαφ, που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ σε πολύ μικρή ηλικία από τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Μέλος της «χρυσής φουρνιάς» των γεννηθέντων 2005, 2006 που με προπονητή τον Γενναίο Καραχάλιο οδήγησαν τον «Δικέφαλο» στην πρώτη θέση του νοτίου ομίλου της Κ17 το 2022 και στη δεύτερη θέση της Κ19 το 2024, πίσω από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ο Κολιμάτσης είναι διεθνής με την Κ19 και προορίζεται αρχικά για τον Αστέρα Β΄. Η προοπτική της πρώτης ομάδας, όμως, παραμένει ανοιχτή ακολουθώντας το παράδειγμα του Χρήστου Αλμύρα, που επίσης είχε ξεκινήσει πέρσι από την δεύτερη κατηγορία, Άλλωστε, είναι παίκτες με παρεμφερή αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Ο Κολιμάτσης θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, ως ελεύθερος από την ΑΕΚ η οποία θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης.