Προγνωστικά Έργκριτε – Τζουργκάρντεν: Το καθαρίζει από νωρίς

Η Έργκριτε υποδέχεται την Τζουργκάρντεν στο «Gamla Ullevi», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Allsvenskan.

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Ανάλυση Έργκριτε

Η Έργκριτε πανηγύρισε επιτέλους νίκη, καθώς επικράτησε με 4-3 της Χάκεν στο τοπικό ντέρμπι του Γκέτεμποργκ και έδειξε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει εύκολα τα «όπλα». Η εμφάνισή της δεν ήταν απόλυτα πειστική, όμως είχε χαρακτήρα, ένταση και μεγάλη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Ανάλυση Τζουργκάρντεν

Η Τζουργκάρντεν «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την ουραγό Χάλμσταντ, επικρατώντας άνετα με 3-0 στην «3Arena». Η ομάδα της Στοκχόλμης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να αμφισβητήσει την ανωτερότητά της.

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