Στην Ολλανδία το Τρόπαιο Fair Play της FIFA

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, βραβεύθηκε με το Τρόπαιο Fair Play της FIFA, που απονέμεται στην ομάδα που επέδειξε το καλύτερο αθλητικό πνεύμα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

Λίγες εβδομάδες μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 (σ.σ. από το Μαρόκο κ.α. 1-1, 2-3 στα πέναλτι), η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, βραβεύθηκε με το τρόπαιο Fair Play της FIFA, που απονέμεται στην ομάδα που επέδειξε το καλύτερο αθλητικό πνεύμα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

Αήττητοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2010, οι «Οράνιε» αποκλείσθηκαν ξανά στα πέναλτι, αλλά πήραν αυτό το τιμητικό βραβείο, που θεσμοθετήθηκε το 1970, για την ομάδα με το καλύτερο αθλητικό πνεύμα και συμπεριφορά, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης είναι ο αριθμός των κίτρινων και κόκκινων καρτών που δέχθηκαν οι ποδοσφαιριστές. Εφέτος, η Ολλανδία δεν δέχθηκε καμία κόκκινη κάρτα, ενώ μόλις τρεις ποδοσφαιριστές της, παρατηρήθηκαν με κίτρινη κάρτα σε τέσσερις αγώνες, όπως και η Νορβηγία (με δύο επιπλέον αγώνες), η Σενεγάλη και η Αλγερία. Μόνο η Τυνησία και η Τσεχία (σ.σ. από μία κίτρινη κάρτα) και η Τουρκία (σ.σ. δύο) δέχθηκαν λιγότερες παρατηρήσεις, αλλά αυτές οι τρεις ομάδες δεν προκρίθηκαν από την φάση των ομίλων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ολλανδία κερδίζει το βραβείο Fair Play, διαδεχόμενη την Αγγλία, που το κέρδισε πριν από τέσσερα χρόνια στο Κατάρ, ενώ η Βραζιλία κατέχει το ρεκόρ με τέσσερα τρόπαια.

Ο κατάλογος των κατόχων του βραβείου Fair Play, έχει ως εξής:

1970: Περού 1974: Δυτική Γερμανία 1978: Αργεντινή 1982: Βραζιλία 1986: Βραζιλία 1990: Αγγλία 1994: Βραζιλία 1998: Αγγλία και Γαλλία 2002: Βέλγιο 2006: Βραζιλία και Ισπανία 2010: Ισπανία 2014: Κολομβία 2018: Ισπανία 2022: Αγγλία 2026: Ολλανδία



