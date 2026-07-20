Στον «αέρα» τα διαρκείας του ΠΑΟΚ - Οι τιμές και οι περίοδοι διάθεσης

Τα διαρκείας του ΠΑΟΚ τίθενται από σήμερα (20/7) στην κυκλοφορία - Αναλυτικά οι τιμές, οι τρόποι και οι περίοδοι διάθεσης.

Τα ασπρόμαυρα εισιτήρια διαρκείας κυκλοφόρησαν σήμερα (20/7) ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία κάνει σέντρα στις 30 Ιουλίου κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου όσον αφορά τους εντός έδρας αγώνες.

Από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα οι φίλοι των ασπρόμαυρων θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό τους εισιτήριο, ενώ από τις 31 και έπειτα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση όλες οι θέσεις του γηπέδου της Τούμπας.

Ένα εισιτήριο διαρκείας με ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς όπως όλα δείχνουν, θα είναι το τελευταίο στο γήπεδο της Τούμπας πριν την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Με την αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα αποκτήσουν και έξτρα προνόμια, τόσο σε αγορά προϊόντων από την ασπρόμαυρη μπουτίκ, όσο και 10-15% έκπτωση στο εισιτήριο διαρκείας της επόμενης σεζόν.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, κάθε θέση στην Τούμπα έχει τη δική της αξία. Μία εποχή που χτίζεται πάνω στις αξίες του συλλόγου, τιμά την ιστορία του και επενδύει με σχέδιο στο μέλλον. Με σύγχρονη οργάνωση, ισχυρές υποδομές, αναβαθμισμένες ακαδημίες, ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό και έναν αδιαπραγμάτευτο στόχο: να πρωταγωνιστούμε σταθερά στην Ελλάδα και να διεκδικούμε με αξιώσεις τη θέση που μας ανήκει στην Ευρώπη.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά κανείς μας δεν περισσεύει. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες. Όλοι εμείς οι φίλαθλοι που στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στην ομάδα.

Tomorrow Has Your Name On It.

Γιατί στη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2026-27

ΘΥΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΕΟ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ 1 € 910 € 1.020 € 650 € 100 2-3 € 650 € 730 € 450 € 100 4-4Α € 190 € 210 – – 5-6 € 440 € 500 € 300 € 100 7-7A € 210 € 245 € 160 € 100 VIP €2.850 € 3.300 – – VIPA €2.850 € 3.300 – –

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες :

– Πρωταθλήματος Stoiximan Super League

– Stoiximan Super League Playoffs

– Kυπέλλου

– Φιλικούς

– Προκριματικούς UEFA

– League Phase UEFA, σε περίπτωση συμμετοχής της ομάδας μας

Πολιτική προνομίων και παρουσίας κατόχων εισιτηρίων διαρκείας.

Προνόμια:

– Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα της μπουτίκ κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. (θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις)

– Αποκλειστικές εκπτώσεις από χορηγούς μόνο για τους κατόχους διαρκείας κατά την διάρκεια της χρονιάς.

– Προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων για εκτός έδρας αγώνες.

– Οι Vip/VipA κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα πλησίον του γηπέδου. Το προνόμιο δεν ισχύει για όσα Vip/VipA εισιτήρια διαρκείας διατεθούν δωρεάν.

– Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο παραλαβής της κάρτας στάθμευσης.

– Οι Vip/VipA κάτοχοι Εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν πρόσβαση στο hospitality lounge του γηπέδου.

– Παρουσία σε όλους τους Αγώνες: Κλήρωση σε 50 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28 ενώ όλοι οι κάτοχοι που θα παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες θα λάβουν έκπτωση 15% επί της τιμής για την ανανέωση του εισιτήριου διαρκείας της επόμενης χρονιάς.

– Παρουσία, τουλάχιστον στο 80% των αγώνων και άνω: Έκπτωση 10% επί της τιμής για την ανανέωση του εισιτηρίου διάρκειας της επόμενης περιόδου

Για την ανανέωση της ίδια θέσης, πατήστε εδώ. (θα ενεργοποιηθεί σήμερα στις 14:00)

Για την αλλαγή θέσης & θύρας, πατήστε εδώ. (θα ενεργοποιηθεί σήμερα στις 14:00)»