ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Πολωνία

Στον... αέρα βρίσκονται από σήμερα (20/7) τα «μαγικά χαρτάκια» για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν του Δικεφάλου, απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου στην Arena Lublin της Πολωνίας.
Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα (20.07) στις 11:00 ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League 2026-27 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23.07) στις 19:00 (τοπική ώρα) στην Lublin Arena.
Τιμές Εισιτηρίων
|Κατηγορίες Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή / PLN
|1st Category
|Ι4
|79 PLN
|Away sector
|D1
|49 PLN
Κανάλι Πώλησης
Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που καταχώρησε κατά την εγγραφή του λογαριασμού του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισιτηρίων της Dynamo.
Διευκρινίσεις
- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει 1 εισιτήριο.
- Για την αγορά του εισιτήριου απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισιτηρίων της Dynamo & υπάρχει ο περιορισμός των 5 εισιτήριων ανά email.
- Στην τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό fee 9% του παρόχου εισιτηρίων της Dynamo.
- Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο αγώνα καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.
- Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.