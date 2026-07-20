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ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Πολωνία

Ποδόσφαιρο
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Κυκλοφόρησαν σήμερα (20/7) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία (23/7 20:00).

Στον... αέρα βρίσκονται από σήμερα (20/7) τα «μαγικά χαρτάκια» για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν του Δικεφάλου, απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου στην Arena Lublin της Πολωνίας.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα (20.07) στις 11:00 ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League 2026-27 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23.07) στις 19:00 (τοπική ώρα) στην Lublin Arena.

Τιμές Εισιτηρίων

Κατηγορίες Εισιτηρίων Θύρα Τιμή / PLN
1st Category Ι4 79 PLN
Away sector D1 49 PLN

Κανάλι Πώλησης

Α. link CAT1

Β. link Away sector

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που καταχώρησε κατά την εγγραφή του λογαριασμού του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισιτηρίων της Dynamo.

Διευκρινίσεις

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει 1 εισιτήριο.
  • Για την αγορά του εισιτήριου απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισιτηρίων της Dynamo & υπάρχει ο περιορισμός των 5 εισιτήριων ανά email.
  • Στην τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό fee 9% του παρόχου εισιτηρίων της Dynamo.
  • Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο αγώνα καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.
  • Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Πολωνία