Ιστορία που επαναλήφθηκε: Ο Φεράν Τόρες μπήκε από τον πάγκο και χάρισε το Μουντιάλ στην Ισπανία (pic)

Η Ισπανία έγραψε ιστορία στον τελικό του Μουντιάλ 2026, με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 106’, ερχόμενος από τον πάγκο. Ένα επίτευγμα που είχε καταγραφεί μόλις μία φορά στο παρελθόν, όταν ο Μάριο Γκέτσε χάρισε το τρόπαιο στη Γερμανία απέναντι στην Αργεντινή το 2014.

Ένα σπάνιο επίτευγμα ανέδειξε η Opta μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Ο Φεράν Τόρες έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τελικών της διοργάνωσης που, ερχόμενος από τον πάγκο σημείωσε το γκολ που έκρινε τον τίτλο.

Ο πρώτος ήταν ο Μάριο Γκέτσε, ο οποίος το 2014 λύγισε την Αργεντινή στην παράταση και χάρισε το τέταρτο αστέρι στη Γερμανία, ερχόμενος από τον πάγκο, σκοράροντας στο 113’.

Χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον επιθετικό της Ισπανίας, ο οποίος αποδείχθηκε η «χρυσή αλλαγή» του τελικού.