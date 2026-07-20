Ιστορία που επαναλήφθηκε: Ο Φεράν Τόρες μπήκε από τον πάγκο και χάρισε το Μουντιάλ στην Ισπανία (pic)

Ένα σπάνιο επίτευγμα ανέδειξε η Opta μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Ο Φεράν Τόρες έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τελικών της διοργάνωσης που, ερχόμενος από τον πάγκο σημείωσε το γκολ που έκρινε τον τίτλο.
Ο πρώτος ήταν ο Μάριο Γκέτσε, ο οποίος το 2014 λύγισε την Αργεντινή στην παράταση και χάρισε το τέταρτο αστέρι στη Γερμανία, ερχόμενος από τον πάγκο, σκοράροντας στο 113’.
Χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον επιθετικό της Ισπανίας, ο οποίος αποδείχθηκε η «χρυσή αλλαγή» του τελικού.