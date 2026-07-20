Αστέρας Aktor: Ενίσχυση μεσοεπιθετικά με Κιμπιόκα

Στην απόκτηση του Σουηδού μεσοεπιθετικού Μπέντζαμιν Κιμπιόκα προχώρησε ο Αστέρας Aktor.

Μια ακόμα σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Αστέρας Aktor, καθώς απέκτησε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο 26χρονος εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ και έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Αρκάδων στην Ολλανδία.

Στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε: «Χαίρομαι που αποτελώ κι εγώ μέλος της ομάδας και για τη νέα προοπτική στην καριέρα μου αγωνιζόμενος σε ένα νέο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με την υπόλοιπη ομάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Benjamin Kimpioka. Ο Benjamin Kimpioka γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2000 στην πόλη Uppsala της Σουηδίας και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή του ASTERAS AKTOR στην Ολλανδία.

Ο Benjamin ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της ομάδας της πατρίδας του IK Sirius, προτού πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, αφήσει την Σουηδία για να αγωνιστεί στην Αγγλία με την Sunderland, αρχικά στα Τμήματα Υποδομής και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα.

Έχει συνολικά 37 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 ασίστ στην Premiership, έχει αγωνιστεί εκτός από την Αγγλία και την Σουηδία σε τέσσερα ακόμη ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ελβετία, Σκωτία, Τουρκία και Πορτογαλία, ενώ έχει 21 συμμετοχές και 2 γκολ στα ηλικιακά κλιμάκια υποδομών της Εθνικής Σουηδίας.

Καλωσορίζουμε τον Benjamin Kimpioka στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Sunderland 18 (4)

Torquay United 10

Southend United 2

AIK 23 (1)

Luzern 7 (1)

St Johnstone 51 (14)

Sivasspor 20 (2)

Tondela 10