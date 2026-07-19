Επίσημο: «Πράσινος» μέχρι το 2030 ο Φαν Ντρόνγκελεν

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πλέον την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση αμυντικού και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ζήτησε από την πρώτη στιγμή τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, έχοντας στο μυαλό του την δημιουργία ενός οράνιε διδύμου μαζί με τον Ντε Φράι.

Η περίπτωση του 27χρονου Ολλανδού δεν ήταν καθόλου εύκολη, με τις υψηλές απαιτήσεις της Σαμσουνσπόρ και το «μπάσιμο» της Τραμποζονσπόρ να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της ομάδας. Ωστόσο, οι άψογοι χειρισμοί του Στέφανου Κοτσόλη και η προσωπική παρέμβαση και οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου επέτρεψαν τελικά την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής μεταγραφής.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ήρθε στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου και σήμερα πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ στην συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι».

Φυσικά ο Ολλανδός στόπερ θα δηλωθεί άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, αφού έκανε κανονικά προετοιμασία με την Σαμσουνσπόρ, ενώ υπολογίζεται από τον Νίστρουπ και για το πρώτο ματς με την Πάκσι στην Ουγγαρία, την προσεχή Πέμπτη (23/7).

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουνσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία ποδοσφαίρου JVOZ. Το 2012 έγινε μέλος των ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 95 επίσημους αγώνες πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας.

Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μέχελεν και στη Χάνσα Ροστόκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσουνσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 ασίστ.

Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21.

Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».