Επεισόδια στο Μπουένος Άιρες μετά τον τελικό – Συγκρούσεις φιλάθλων με την αστυνομία

Η απογοήτευση από την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνοδεύτηκε από επεισόδια στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Η «αλμπισελέστε» γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ισπανία, με τον κόσμο να κατακλύζει την περιοχή του Οβελίσκου, το παραδοσιακό σημείο συγκέντρωσης των Αργεντινών σε μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές.

Παρότι η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά φορτισμένη συναισθηματικά, η κατάσταση ξέφυγε όταν μικρές ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ισχυρή δύναμη, κάνοντας χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού και προχωρώντας σε επιχείρηση διάλυσης του πλήθους, ενώ ακολούθησαν συγκρούσεις και κυνηγητό στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 12 συλλήψεις, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των περιστατικών.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια των επεισοδίων, επισημαίνοντας πως η συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων παρέμεινε ειρηνική και βρέθηκε στο σημείο για να χειροκροτήσει την εθνική ομάδα, παρά την απώλεια του τροπαίου.

Παρά τα επεισόδια, χιλιάδες φίλαθλοι παρέμειναν στον Οβελίσκο, τραγουδώντας συνθήματα υπέρ της εθνικής ομάδας και αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές για την πορεία τους μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ.