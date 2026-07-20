Τραγωδία στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας: Νεκρός 13χρονος από κατάρρευση συντριβανιού

Η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία σημαδεύτηκε από ένα τραγικό περιστατικό που επισκίασε τους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη της «Φούρια Ρόχα» με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, στην πόλη Ροντρίγκο οι εορτασμοί εξελίχθηκαν σε τραγωδία.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, το επάνω τμήμα ενός συντριβανιού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 13χρονο αγόρι. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ένα κορίτσι, το οποίο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Οι τοπικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση του συντριβανιού, ενώ η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη την Ισπανία.