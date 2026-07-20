Ισπανία: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και το... τατουάζ

Οι Ισπανοί διεθνείς είχαν υποσχεθεί να κάνουν τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς ντε λα Φουέντε, σε περίπτωση κατάκτησης του Μουντιάλ 2026. Και ο προπονητής τους, το υπενθύμισε με χιούμορ μετά τον θρίαμβο και την νίκη στην παράταση με 1-0 επί της Αργεντινής, στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Βόρειας Αμερικής, ο αμυντικός Μαρκ Κουκουρέλα είχε δώσει μια παρόμοια υπόσχεση, δηλώνοντας απλώς ότι θα πρέπει να «σκεφθεί το ακριβές σημείο».

«Έκαναν λάθος. Αφού είναι άνθρωποι που κρατούν τον λόγο τους, σοβαροί άνθρωποι, θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους», δήλωσε χαμογελώντας ο Ισπανός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Δεν είμαι τόσο... απαίσιος. Ας το βάλουν κάπου που να μην είναι πολύ ορατό».

Ωστόσο, ο ίδιος δεν θα κάνει τατουάζ: «Είμαι πολύ μεγάλος για τατουάζ», δήλωσε ο 65χρονος προπονητής, ο οποίος από τότε που ανέλαβε στα τέλη του 2022, οδήγησε την εθνική Ισπανίας στην κατάκτηση του Nations League το 2023, του Euro 2024 και του Μουντιάλ 2026.