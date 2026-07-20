Στην... πόρτα του Top 50 ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέβηκε 34 «σκαλιά» και είναι τώρα στο Νο.51, μια θέση που θα τον βοηθήσει στη συνέχεια να μπαίνει πιο εύκολα στα τουρνουά.

Άνοδο, όμως, σημείωσε και η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόκριση στον τελικό του Athens Open. Η 30χρονη τενίστρια κέρδισε τέσσερις θέσεις και είναι στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης.

Και οι δύο, πάντως, έχουν περιθώρια συγκομιδής βαθμών κατά τη διάρκεια του αμερικανικού swing, που θα καταλήξει στο US Open.

Σε ό,τι αφορά το Top 10, η κατάσταση έμεινε αμετάβλητη σε άνδρες και γυναίκες.