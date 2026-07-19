Χωρίς τιμωρία από το ΝΒΑ ο Αντεμπάγιο για το επεισόδιο με τον Χίρο

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν θα αντιμετωπίσει καμία πειθαρχική κύρωση από το ΝΒΑ για το επεισόδιο που είχε με τον πρώην συμπαίκτη του στους Μαϊάμι Χιτ, Τάιλερ Χίρο, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος της λίγκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε γήπεδο προπόνησης στο ξενοδοχείο Resorts World του Λας Βέγκας, όπου ο Χίρο βρισκόταν με ομάδα AAU που διατηρεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αντεμπάγιο τον πλησίασε προκειμένου να του ζητήσει εξηγήσεις για επικριτικά σχόλια που φέρεται να είχε κάνει ο γκαρντ στα social media σχετικά με την αξία του αρχηγού των Χιτ.

Μετά από έντονη λογομαχία, ο Αντεμπάγιο φέρεται να χτύπησε τον Χίρο στην περιοχή του σαγονιού, ωστόσο η κατάσταση δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο τελευταίος απομακρύνθηκε από τους παρευρισκόμενους.

«Μετά από συζητήσεις με τους παίκτες και την Ένωση Παικτών του ΝΒΑ, όλοι προτιμούν να αφήσουν πίσω τους αυτό το δυσάρεστο περιστατικό και η λίγκα δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες», ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΒΑ.

Ο Χίρο, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς, είχε δηλώσει πρόσφατα πως θέλει να αφήσει το θέμα πίσω του: «Προσπαθώ απλώς να προχωρήσω. Είμαι συγκεντρωμένος στο Μιλγουόκι και στο να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό».

Οι δύο παίκτες συνυπήρξαν στο Μαϊάμι για επτά χρόνια, πριν από την ανταλλαγή του Χίρο στους Μπακς στο πλαίσιο της μεγάλης συμφωνίας που έφερε στους Χιτ τον δύο φορές MVP του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με δηλώσεις του Αντεμπάγιο μετά τον αποκλεισμό του Μαϊάμι από το play in, όταν είχε αναφέρει πως η ομάδα χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια από το υποστηρικτικό της σύνολο για να διεκδικήσει μεγαλύτερες επιτυχίες στα πλέι οφ. Ο Χίρο φέρεται να αμφισβήτησε σε ιδιωτικά μηνύματα που διέρρευσαν την αξία του συμβολαίου του συμπαίκτη του, που πλησιάζει τα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.