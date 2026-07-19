Τσιτσιπάς: «Θέλω να πετύχω περισσότερα»

Ο τίτλος στο Γκστάαντ έκανε τον Στέφανο Τσιτσιπά να πιστέψει περισσότερο στον εαυτό του, αλλά παραμένει προσγειωμένος και δεν βάζει ψηλά τον πήχη.

«Ήταν ένας εξαιρετικά απαιτητικός αγώνας από σωματικής άποψης», ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας σε δηλώσεις του μετά τον τελικό κόντρα στο Ραφαέλ Κολινιόν. «Αυτό φαινόταν ιδιαίτερα στα τελευταία παιχνίδια, όταν η ένταση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Έβλεπα ότι ο αντίπαλός μου άρχιζε να λυγίζει σωματικά και προσπαθούσα απλώς να αντέξω λίγες ακόμη ανταλλαγές. Τελικά αυτό απέδωσε. Το πιο σημαντικό ήταν να παραμείνω απόλυτα συγκεντρωμένος και να μην αφήσω ούτε στιγμή την προσοχή μου να αποσπαστεί».

Πώς ένιωσε που σήκωσε τον πρώτο του τίτλο μετά από σχεδόν 17 μήνες; «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Τα τρόπαια αποτελούν μια σημαντική επιβράβευση για όσα κάνω. Σου δείχνουν πόση καλή δουλειά έχεις κάνει και είναι μια ένδειξη ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο. Αυτά έρχονται μόνο μέσα από συνεχόμενες νίκες. Δεν μπορείς να σηκώσεις τρόπαια αν δεν κερδίζεις με συνέπεια. Το να βλέπω ότι μπορώ να αποδίδω σταθερά και να πετυχαίνω νίκες με γεμίζει αυτοπεποίθηση και ακόμη μεγαλύτερη δίψα. Θέλω να πετύχω περισσότερα. Θέλω να φτάσω το σώμα μου στα όριά του.

Έθεσε και τους στόχους του μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. «Θέλω φέτος να νικήσω τουλάχιστον τρεις παίκτες του Top 10. Είναι ένας στόχος που έχω θέσει. Θα ήταν επίσης ωραίο να κλείσω τη χρονιά με την κατάκτηση ενός τουρνουά κατηγορίας ATP 500, αν παρουσιαστεί η ευκαιρία. Αυτοί, όμως, είναι οι μικρότεροι στόχοι μου. Ο βασικός μου στόχος είναι να επιστρέψω στο Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης. Θα ήθελα πολύ να δω τον εαυτό μου ξανά μέσα στους 50 καλύτερους παίκτες του κόσμου».

Mίλησε, τέλος, και για τα αισθήματα που του προκαλούνται από τα βουνά, τη φύση του Γκστάαντ. «Σου δίνουν ενέργεια για να συνεχίσεις μπροστά. Επόμενος σταθμός είναι η Αμερική. Όταν ήρθα εδώ για πρώτη φορά, αναρωτήθηκα αν αυτό το τουρνουά είχε πράγματι ψηφιστεί ως το καλύτερο ATP 250 της χρονιάς. Ρώτησα μερικούς ανθρώπους, αλλά λίγοι γνώριζαν την απάντηση. Εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα χωρίς δεύτερη σκέψη ως το καλύτερο ATP 250 της χρονιάς. Έχω αγωνιστεί σε πολλά τουρνουά ATP 250 σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος για να παίξεις τένις. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος. Μου αρέσει και η θάλασσα· είμαι άνθρωπος που απολαμβάνει τις παραλίες. Για μένα, το Monte Carlo Country Club είναι ένας από τους ομορφότερους ομίλους τένις και ένα από τα καλύτερα τουρνουά Masters 1000. Όμως, όταν μιλάμε για τις Άλπεις, το τένις δεν προσφέρει πολλές διοργανώσεις σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. Είναι σχεδόν το αντίθετο της εμπειρίας που έχεις σε ένα παραθαλάσσιο τουρνουά. Σίγουρα θα ήταν το αγαπημένο μου τουρνουά ATP 250 για να αγωνιστώ».