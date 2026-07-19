Κούπερ: «Στα 3,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους η νέα πρόταση της ΑΕΚ για Κάνγκουα» (pic)

Ο έγκυρος Ισραηλινός δημοσιογράφος Ορι Κούπερ ο οποίος αποκάλυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κινγκς Κάνγκουα επανέρχεται και μιλά για νέα βελτιωμένη πρόταση της Ένωσης στην Μπερ Σεβά για τον 27χρονο box to box μέσο.

Οπως αναφέρει ο Κούπερ η νεα προταση της Ενωσης είναι στα 3,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους!

הסכומים שרצים מסביב אינם נכונים. ההצעה הרשמית החדשה שנשלחה היא על 3.5 מיליון יורו פלוס בונוסים. היוונים מאמינים שתהיה סגירה. https://t.co/o2HTLZbOKZ — Ori Cooper (@CoopSport) July 19, 2026

Ουσιαστικά, όπως διαβάσατε και νωρίτερα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας ανοιχτής διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα δύο club, με την ΑΕΚ να έχει στόχο προφανώς να κλείσει το deal και να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον διεθνή μέσο. Εκτός του Κάνγκουα πάντως, ο Δικέφαλος φαίνεται να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τον άξονα ως αντι-Πινέδα στο ενδεχόμενο προφανώς που δεν καταφέρει να ολοκληρώσει θετικά την υπόθεση του 27χρονου box to box μέσου από την Ζάμπια που αποτελεί τον βασικό στόχο.

Αυτός είναι ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει βάσει χαρακτηριστικών τον Πινέδα με δεδομένο πως είναι ένα box to box εξαρο-οκτάρι που μπορεί να παίξει ακόμα και στο δέκα. Ενα απο τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά ειναι η ταχυδύναμη, τα πολλά του τρεξίματα και η ικανότητα του να πατάει σε όλον τον χώρο του άξονα, έχοντας μια διαρκή κίνηση που συνδέει τις γραμμές. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε επί μια τετραετία ο Ορμπελίν στην ΑΕΚ.

Ο Κάνγκουα (1,70 ύψος) δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Χάποελ Μπερ Σεβά μέχρι το 2028 και έχει 3.800.000 εκατ.€ χρηματιστηριακή αξία. Προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν καθώς κατέγραψε πέρυσι 12 γκολ και 11 ασίστ σε 40 παιχνίδια (3.364' λεπτά συμμετοχής) με την Χάποελ Μπερ Σεβά. Με την ομάδα του Ισραήλ, στην οποία πήγε το καλοκαίρι του 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί 800.000, έχει καταγράψει σύνολο 82 συμμετοχές, 28 γκολ και 19 ασίστ. Είναι 43 φορές διεθνής με τη Ζάμπια, έχοντας σημειώσει και 7 τέρματα.. Έχει αγωνιστεί επίσης κατά το παρελθόν μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ Τούλα και Κορτράικ, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Χάποελ Μπερ Σεβά από τις οποίες αποχώρησε το 2017 για να επιστρέψει επτά χρόνια αργότερα. Στη Σερβία έμεινε δύο χρόνια 2022–2024 και κατέγραψε σύνολο με τον Ερυθρό Αστέρα 56 παιχνίδια, 12 γκολ και 9 ασίστ. Φέτος με την φανέλα της Μπερ Σεβά ήδη μετρά μια συμμετοχή καθώς αγωνίστηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισραήλ όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 1-3 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έπαιξε σε όλο το 90λεπτο ως αριστερός εσωτερικός μέσος στο 4-3-3. Έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα και κύπελλα Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισραήλ με την Μπερ Σεβά και πέρυσι βγήκε παίκτης της χρονιάς στο Ισραήλ με τα όσα καταπληκτικά έκανε.