Η πρόταση της ΑΕΚ στην Μπερ Σεβά για Κάνγκουα - Σε ανοιχτή διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές

ΑΕΚ και Μπερ Σεβά βρίσκονται σε ανοιχτές επαφές για τον Κινγκς Κάνγκουα με την Ένωση να έχει επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της, όπως αποκάλυψε νωρίτερα και ο έγκυρος Ισραηλινός δημοσιογράφος Ορι Κούπερ.

Η εξέλιξη που προκύπτει, επιβεβαιώνει τον Κούπερ, καθώς από το Ισραήλ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως η Ένωση προσέφερε περίπου 3 εκατ. ευρώ για τον 27χρονο μέσο (Η Μπερ Σεβά αξιώνει ένα ποσό στα 3,5 ως 4 εκατ.) ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο και για προσφορά που αγγίζει τα 4 εκατ. και καλύπτει τις απαιτήσεις των Ισραηλινών. Το σίγουρο είναι πως ΑΕΚ και Ισραηλινοί βρίσκονται πλέον σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, εκτός του Κάνγκουα, φαίνεται να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τον άξονα ως αντι-Πινέδα στο ενδεχόμενο προφανώς που δεν καταφέρει να ολοκληρώσει θετικά την υπόθεση του 27χρονου box to box μέσου από την Ζάμπια.

Αυτός είναι ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει βάσει χαρακτηριστικών τον Πινέδα με δεδομένο πως είναι ένα box to box εξαρο-οκτάρι που μπορεί να παίξει ακόμα και στο δέκα. Ενα απο τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά ειναι η ταχυδύναμη, τα πολλά του τρεξίματα και η ικανότητα του να πατάει σε όλον τον χώρο του άξονα, έχοντας μια διαρκή κίνηση που συνδέει τις γραμμές. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε επί μια τετραετία ο Ορμπελίν στην ΑΕΚ.

Ο Κάνγκουα (1,70 ύψος) δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Χάποελ Μπερ Σεβά μέχρι το 2028 και έχει 3.800.000 εκατ.€ χρηματιστηριακή αξία. Προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν καθώς κατέγραψε πέρυσι 12 γκολ και 11 ασίστ σε 40 παιχνίδια (3.364' λεπτά συμμετοχής) με την Χάποελ Μπερ Σεβά. Με την ομάδα του Ισραήλ, στην οποία πήγε το καλοκαίρι του 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί 800.000, έχει καταγράψει σύνολο 82 συμμετοχές, 28 γκολ και 19 ασίστ. Είναι 43 φορές διεθνής με τη Ζάμπια, έχοντας σημειώσει και 7 τέρματα.. Έχει αγωνιστεί επίσης κατά το παρελθόν μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ Τούλα και Κορτράικ, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Χάποελ Μπερ Σεβά από τις οποίες αποχώρησε το 2017 για να επιστρέψει επτά χρόνια αργότερα. Στη Σερβία έμεινε δύο χρόνια 2022–2024 και κατέγραψε σύνολο με τον Ερυθρό Αστέρα 56 παιχνίδια, 12 γκολ και 9 ασίστ. Φέτος με την φανέλα της Μπερ Σεβά ήδη μετρά μια συμμετοχή καθώς αγωνίστηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισραήλ όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 1-3 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έπαιξε σε όλο το 90λεπτο ως αριστερός εσωτερικός μέσος στο 4-3-3. Έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα και κύπελλα Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισραήλ με την Μπερ Σεβά και πέρυσι βγήκε παίκτης της χρονιάς στο Ισραήλ με τα όσα καταπληκτικά έκανε.