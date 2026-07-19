Η Τσέλσι «μπαίνει» και για Λακρουά μετά τον Ρότζερς

Η Τσέλσι συνεχίζε τη μεταγραφική της ενίσχυση και μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μόργκαν Ρότζερς στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση του Μαξένς Λακρουά.

Οι «Μπλε», που έκαναν δικό τους τον Ρότζερς από την Άστον Βίλα σε ένα deal-ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την Κρίσταλ Πάλας για τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Πάλας κοστολογεί τον Γάλλο στόπερ στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με την Τσέλσι να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του και να δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε ακόμη μία μεγάλη επένδυση.

Ο Λακρουά αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Γαλλίας, ενώ στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκεται και η Άρσεναλ. Ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση, με την Τσέλσι να δείχνει πως έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα στις διαπραγματεύσεις.