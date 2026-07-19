Η Τσέλσι «μπαίνει» και για Λακρουά μετά τον Ρότζερς

Οι «Μπλε», που έκαναν δικό τους τον Ρότζερς από την Άστον Βίλα σε ένα deal-ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την Κρίσταλ Πάλας για τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Πάλας κοστολογεί τον Γάλλο στόπερ στα 60 εκατομμύρια ευρώ, με την Τσέλσι να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του και να δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε ακόμη μία μεγάλη επένδυση.
Ο Λακρουά αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Γαλλίας, ενώ στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκεται και η Άρσεναλ. Ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση, με την Τσέλσι να δείχνει πως έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα στις διαπραγματεύσεις.