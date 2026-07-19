Το story του Λεσόρ με Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και όχι μόνο σε χαλαρές στιγμές (vid)

Στιγμές διασκέδασης για τη… μισή εθνική Γαλλίας, όπως αποκάλυψε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος διεθνής σέντερ του Παναθηναϊκού μαζί με τον συμπαίκτη του πλέον στους «πράσινους» Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρέθηκαν μαζί με άλλους αστέρες του γαλλικού μπάσκετ για να περάσουν ευχάριστες και χαλαρές στιγμές.

Με αφορμή τον γάμο του συμπαίκτη τους στην εθνική ομάδα, Ματ Στραζέλ, ο Λεσόρ μαζί με τον Γιαμπουσέλε, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Έλι Οκόμπο, τον Βενσάν Πουαριέ και τον Τίμοτε Λουβαβου-Καμπαρό, αποφάσισαν να το… ρίξουν έξω.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα του Λεσόρ: