Ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενόπλοια του Προκοπίου και της οικογένειας Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που ανήκουν στον Γιώργο Προκοπίου και στην οικογένεια Αλαφούζου, χτυπήθηκαν χθες, Κυριακή, από ουκρανικά drones στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η κοινοπραξία Caspian Pipeline.

Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο τάνκερ που φέρονται να χτυπήθηκαν ενώ φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), ήταν τα Asia με σημαία Λιβερίας και Nissos Ios με σημαία Νήσων Μάρσαλ, με το πρώτο να ανήκει στη Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου και το δεύτερο στην Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το τάνκερ του Γιώργου Προκοπίου, με τη φωτιά να αντιμετωπίζεται άμεσα και να σβήνει.

Η CPC καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως την «πράξη άμεσης επιθετικότητας εναντίον μιας πολιτικής εγκατάστασης που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο». Έκανε, επίσης, γνωστό ότι δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί ούτε κάποια διαρροή πετρελαίου, όπως επίσης και ότι τα πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.

«Η Caspian Pipeline Consortium ενώνει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Καζακστάν και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μια επίθεση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε πολιτικά πλοία στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό της CPC συνιστά επίσης επίθεση στα συμφέροντα των κρατών-μελών της κοινοπραξίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ethnos.gr