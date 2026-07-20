Σάκκαρη: «Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή»

Μήνυμα προς τον κόσμο που τη στήριξε αυτές τις μέρες στο Stadion Sports Center έστειλε η Μαρία Σάκκαρη μέσω social media.

«Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν κάθε προσδοκία», έγραψε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπαιζα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, στην πόλη που μεγάλωσα. Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείξατε όλη την εβδομάδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές μαζί! Εις το επανιδείν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φίλαθλοι γέμισαν το γήπεδο χθες, παρά την υπερβολική ζέστη και παρά τον τελικό του Μουντιάλ!

Η Μαρία έπαιξε εξαιρετικά όλη την εβδομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει στον τελικό το εμπόδιο της χαρισματικής Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.