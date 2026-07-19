Ο Αλμέιδα πήρε στην Μοντερέι πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού!

Μία ακόμα πανάκριβη μεταγραφή για τον σύλλογο του Μεξικού, ο οποίος έκλεισε έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ τον Βέλγο επιθετικό Ούγκο Κάιπερς.

Έναν ακόμα παίκτη με ελληνικό παρελθόν αποκτά η Μοντερέι, που είναι αποφασισμένη να κάνει όλα τα χατίρια του Ματίας Αλμέιδα, όσο ακριβά κι αν είναι αυτά.

Λίγο μετά την πανάκριβη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα, οι ραγιάδος κάνουν ακόμα μία πολύ δαπανηρή προσθήκη. Ο σύλλογος από το Μεξικό ήρθε σε συμφωνία με τους Σικάγο Φάιρ και κάνει δικό του, τον Ούγκο Κάιπερς.

O 29χρονος Βέλγος επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε από Εργοτέλη και Ολυμπιακό, σκόραρε 42 φορές σε 79 παιχνίδια με την φανέλα του Σικάγο, τα οποία αποτέλεσαν το διαβατήριο για την μεγάλη συμφωνία τριετούς διάρκειας με την Μοντερέι, που θα επισημοποιηθεί όταν περάσει με επιτυχία και τις ιατρικές εξετάσεις.