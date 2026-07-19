«Βροχή» τα σχόλια για Φαν Ντρόνγκελεν από οπαδούς της Σαμσουνσπόρ: «Βασιλιά, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!» (pic)

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ δεν πήραν καθόλου καλά την απόφαση της ομάδας τους να πουλήσει τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό και δεν δίστασαν να το εκφράσουν.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν από την Σαμσουνσπόρ, μια κίνηση που δυναμώνει σημαντικά την αμυντική του γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ολλανδός στόπερ μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της τουρκικής ομάδας και είναι φανερό από τα σχόλια κάτω από την ανακοίνωση της πώλησής του ότι ο κόσμος της Σαμσουνσπόρ δεν συμφωνεί καθόλου με την συγκεκριμένη εξέλιξη.

Οι τοποθετήσεις για τον Φαν Ντρόνγκελεν είναι αποθεωτικές, με ορισμένους να εκφράζουν απλώς την επιθυμία τους να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή ανάλογης αξίας.

Αναλυτικά ορισμένα από τα σχόλια:

«Ελπίζω να βρείτε ένα σέντερ μπακ της ίδιας ποιότητας».

«Αν είχε πωληθεί σε ομάδα της Τουρκίας, θα είχατε στρέψει τους οπαδούς εναντίον σας. Το να τον πουλήσετε στο εξωτερικό ήταν σοφή απόφαση».

«Βασιλιά, ας είναι ανοιχτό το μονοπάτι σου. Είμαστε περήφανοι για σένα, να προσέχεις τον εαυτό σου».

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, ΑΡΧΗΓΕ μου».

«Ένας από τους παίκτες που θα λέω στα παιδιά μου για αυτούς».

Δείτε αναλυτικά τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση: