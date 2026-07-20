Από αύριο τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 – Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις

Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει αύριο προς ψήφιση η κυβέρνηση, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων. Τις αλλαγές ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, οι νέες ρυθμίσεις έρχονται μετά την καταγραφή αυξημένων ποσοστών ατυχημάτων, αλλά και σοβαρών τραυματισμών, κυρίως σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών ηλικίας κάτω των 17 ετών.

"Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είχαμε δει βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά και ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, αποτελεί βασική προτεραιότητα και σημείωσε πως οι νέες διατάξεις έρχονται να δημιουργήσουν ένα πιο αυστηρό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Οι τέσσερις νέες ρυθμίσεις

Οι αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν:

Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.

Υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και τους χρήστες τους.

Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κίνηση σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα.

Απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να νοικιάζουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μητρώου ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η ευκολότερη ταυτοποίηση τόσο του κατόχου όσο και του χρήστη κάθε οχήματος.

"Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα", σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

"Η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει"

Ο κ. Κώτσηρας εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προωθούνται άμεσα και ανεξάρτητα από τις ευρύτερες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

"Έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο", ανέφερε.

Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το νέο αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι παραμένουν σε ισχύ οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου και ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ πλέον προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση.

"Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται", είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις παραβάσεις που αφορούν την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου απαγορεύεται η χρήση τους, όπως σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Τέλος, σημείωσε ότι οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση τόσο στην αυστηροποίηση των κανόνων όσο και στην ενίσχυση των ελέγχων από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: thetoc.gr