Κοτσόλης: «Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς Πρωτάθλημα, σωστή επιλογή ο Νίστρουπ» (vid)

Ο Στέφανος Κοτσόλης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στην Superbet, μιλώντας για όλους και για όλα ενόψει της νέας σεζόν αλλά και του νέου του ρόλου στον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην Superbet, εξηγώντας ότι δεν είναι φυσιολογικό για μια ομάδα τέτοιου μεγέθους να έχει να πάρει τόσα χρόνια το Πρωτάθλημα.

Παράλληλα, μίλησε για την επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον πάγκο, την σημασία που έχουν οι Ακαδημίες, τις ευρωπαϊκές προκήσεις που θα έχει φέτος η ομάδα αλλά και την πίεση που είναι... απαραίτητο συστατικό της δουλειάς του.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κοτσόλης αναφέρθηκε:

στη διαχρονική σχέση του με το Τριφύλλι, η οποία μετρά πλέον περισσότερες από τρεις δεκαετίες (για την Ακαδημία του Ρότσα και την απόφαση του να γίνει τερματοφύλακα)

στους στόχους και τις φιλοδοξίες της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο,

στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία,

στη σημασία και την εξέλιξη των Ακαδημιών του συλλόγου,

στις ευρωπαϊκές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός,

καθώς και στις απαιτήσεις και την πίεση που συνοδεύουν τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή σε έναν σύλλογο με υψηλές προσδοκίες. (κάνει και μία ειδική αναφορά στην Κηφισιά)

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη: