Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για το Ευρωβόλεϊ (pic)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της μεγάλης πρόκλησης της διοργάνωσης, με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) να ανακοινώνει επίσημα τις αθλήτριες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Γυναικών:
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Λαμπρινή Κωνσταντινίδου
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Μάρθα Ανθούλη
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Μαρτίνα Ξανθοπούλου
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Έλενα Μπάκα
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Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου
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Φαίη Μπακοδήμου
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Ευαγγελία Τάνη
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Αριστέα Τοντάι
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Μαρκέλλα Παπαγεωργίου
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Γεωργίνα Αντωνακάκη
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Ελπίδα Τικμανίδου
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Σταματία Κυπαρίσση
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Ανδρομάχη Τσιόγκα
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Δήμητρα Παπαθανασίου
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Έρικα Γκράβαρη
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Μαρία Κλέπκου
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Μαρία Καραμπάση
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Στυλιανή Γκιούρδα
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Head Coach: Απόστολος Οικονόμου