Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον δρόμο του ΠΑΟΚ: Η βαριά φανέλα της Βουλγαρίας

ΠΑΟΚ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι πιθανό να τεθούν αντιμέτωποι στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον αμφότερες αποκλειστούν από το Εuropa - Το προφίλ του ιστορικού βουλγαρικού συλλόγου, η ευρωπαϊκή του παράδοση και τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον γνωρίσει τον αποκλεισμό από τη Ντιναμό Κιέβου. To SDNA αναλύει το προφίλ των Βούλγαρων.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ιστορικούς συλλόγους των Βαλκανίων. Με δεκάδες τίτλους στη Βουλγαρία και σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα της πρωτεύουσας παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της χώρας και είναι πιθανό να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ σε μία ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή δοκιμασία. Την περσινή σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στο Europa League.

Η Σόφια και το «Βουλγαρικός Στρατός»

Η ΤΣΣΚΑ εδρεύει στη Σόφια και ιστορικά αγωνίζεται στο στάδιο «Βουλγαρικός Στρατός», το οποίο βρίσκεται στο πάρκο Μπορίσοβα Γκράντινα. Το γήπεδο ανακατασκευάζεται τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου που φιλοδοξεί να προσφέρει στον σύλλογο μία από τις πιο σύγχρονες έδρες των Βαλκανίων.

Οι φίλοι της ΤΣΣΚΑ συγκαταλέγονται στους πιο παθιασμένους της Βουλγαρίας και δημιουργούν ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα στα μεγάλα παιχνίδια. Τα ντέρμπι με τη Λέφσκι αποτελούν από τα σημαντικότερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις προσελκύουν πάντα χιλιάδες φιλάθλους.

Το αγωνιστικό προφίλ

Η ΤΣΣΚΑ παραδοσιακά στηρίζεται σε ένα ανταγωνιστικό σύνολο που συνδυάζει Βούλγαρους διεθνείς με ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές. Διαχρονικός στόχος του συλλόγου είναι η επιστροφή στην κορυφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, αλλά και η καθιέρωσή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πρόκειται για μία ομάδα που δίνει έμφαση στην ένταση, τη δύναμη και την καλή αμυντική λειτουργία, ενώ διαθέτει σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Η εμπειρία του συλλόγου και η βαριά φανέλα του τον καθιστούν έναν αντίπαλο που δύσκολα μπορεί να υποτιμήσει οποιαδήποτε ομάδα.

Στο ρόστερ ξεχωρίζει κανείς τον Κύπριο διεθνή φορ Ιωάννη Πίττα ο οποίος αποτελεί εκ των πιο «ακριβών» παικτών της ομάδας της Σόφιας με 2,5 εκατ. ευρώ.

Τροπαιοθήκη

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες ομάδες της Βουλγαρίας. Στην τροπαιοθήκη της βρίσκονται 31 πρωταθλήματα Βουλγαρίας και 22 Κύπελλα, ενώ έχει γράψει τη δική της ιστορία και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1967 και 1982) και μία στο Κύπελλο Κυπελλούχων (1989).

Παρά τις αλλαγές που γνώρισε ο σύλλογος την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του βαλκανικού ποδοσφαίρου.