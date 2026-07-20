Καραμπάγκ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από τη Ντιναμό Κιέβου

Τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό του Conference ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από τη Ντιναμό Κιέβου - Το πρώτο ματς στην Τούμπα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό του Conference League, με τον Δικέφαλο -εφόσον αποκλειστεί από τη Ντιναμό Κιέβου- να αντιμετωπίζει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 13 του ίδιου μήνα είτε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν είτε στη γειτονική Σόφια της Βουλγαρίας.

Στο σενάριο που οι ασπρόμαυροι επικρατήσουν της Ντιναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, σε μία δύσκολη κλήρωση για τους Θεσσαλονικείς.