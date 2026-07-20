Παναθηναϊκός: Το αντίο του «τριφυλλιού» στον Τσέντι Όσμαν (pic)

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Τσέντι Όσμαν, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον Τούρκο φόργουορντ για την προσφορά του στο «τριφύλλι», χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν πραγματικό κύριο».

Ο Τσέντι Όσμαν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την ΚΑΕ να επισημοποιεί το «διαζύγιο» και να στέλνει το δικό της μήνυμα στον Τούρκο άσο.

Ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο Του Βορρά» να χτίζει γερές βάσεις ενόψει της νέας εποχής με τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σε ευχαριστούμε, Τσέντι Οσμάν!

Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες στιγμές.

Ένας πραγματικός κύριος, που φόρεσε με περηφάνια τα πράσινα και έδωσε την ψυχή του σε κάθε παιχνίδι.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!»