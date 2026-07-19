Χάμιλτον: Κράτησε την 4η θέση στο Σπα - Πρόστιμο 30.000 ευρώ στη Ferrari για το επεισοδιακό pit stop

Ο Λιούις Χάμιλτον διατήρησε την τέταρτη θέση και τους 12 βαθμούς του στο Grand Prix του Βελγίου, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να τιμωρήσουν τη Ferrari μόνο με χρηματικό πρόστιμο για το περιστατικό στο pit stop.

Ο Βρετανός οδηγός πραγματοποίησε το μοναδικό του σταμάτημα στα πιτ κατά τη διάρκεια περιόδου Virtual Safety Car, ενώ παράλληλα εξέτισε και την ποινή των πέντε δευτερολέπτων που είχε δεχθεί για την επαφή του με τον Τζορτζ Ράσελ στον πρώτο γύρο του αγώνα.

Ωστόσο, η διαδικασία αλλαγής ελαστικών δεν εξελίχθηκε ομαλά. Τη στιγμή που ο Χάμιλτον έλαβε το σήμα για να φύγει από το pit box, ένας μηχανικός της Ferrari προσπάθησε να κάνει ρύθμιση στην μπροστινή αεροτομή.

Το πράσινο φως άναψε λανθασμένα, με αποτέλεσμα ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής να ξεκινήσει και να χτυπήσει με τον εμπρός δεξί τροχό τον μηχανικό. Ευτυχώς, το περιστατικό δεν προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό.

Παρά την αναστάτωση, ο Χάμιλτον κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση στο Σπα, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των οδηγών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του συμβάντος, οι αγωνοδίκες επέβαλαν στη Ferrari πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό, οι 10.000 ευρώ έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα για 12 μήνες, με την προϋπόθεση πως η ιταλική ομάδα δεν θα επαναλάβει αντίστοιχη παράβαση.

Παράλληλα, η Scuderia καλείται μέσα στις επόμενες 14 ημέρες να υποβάλει στη FIA αναλυτική έκθεση με τα μέτρα και τις διαδικασίες που θα εφαρμόσει, ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον.