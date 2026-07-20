Χάμαρμπι: Η πιο «καυτή» έδρα της Σουηδίας πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ και Χάμαρμπι είναι πιθανό να τεθούν αντιμέτωποι στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League - Το προφίλ της σουηδικής ομάδας, η δυναμική της εξέλιξη και τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.

Τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος, εφόσον προκριθεί επί της Ντιναμό Κιέβου και το SDNA αναλύει το προφίλ των Σουηδών.

Η Χάμαρμπι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς συλλόγους της Σουηδίας και τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται σταθερά στις πρωταγωνίστριες της Allsvenskan. Παρότι δεν διαθέτει τη μεγαλύτερη τροπαιοθήκη της χώρας, έχει δημιουργήσει μία από τις πιο δυνατές ποδοσφαιρικές ταυτότητες στη Σκανδιναβία και είναι πιθανό να βρεθεί για πρώτη φορά στον δρόμο του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η πόλη και η «Tele2 Arena»

Η Χάμαρμπι εδρεύει στη Στοκχόλμη και αγωνίζεται στην Tele2 Arena (3Arena), ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας περίπου 30.000 θεατών για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μοιράζεται την έδρα με την Γιουργκόρντεν, ωστόσο στις αναμετρήσεις της Χάμαρμπι η ατμόσφαιρα είναι συνήθως εντυπωσιακή.

Οι φίλοι της ομάδας θεωρούνται από τους πιο παθιασμένους στη Σουηδία, με τα εντός έδρας παιχνίδια να ξεχωρίζουν για τη δυναμική παρουσία τους στις εξέδρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χάμαρμπι καταγράφει διαχρονικά από τους υψηλότερους μέσους όρους προσέλευσης φιλάθλων στο σουηδικό πρωτάθλημα.

Το αγωνιστικό προφίλ

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Χένρικ Ρίντστρομ, με τη Χάμαρμπι να παρουσιάζει ένα σύγχρονο και επιθετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Βασίζεται στην ένταση, την κατοχή της μπάλας και τη γρήγορη ανάπτυξη, ενώ προσπαθεί να επιβάλλει τον ρυθμό της απέναντι στους περισσότερους αντιπάλους.

Το ρόστερ της συνδυάζει αρκετούς Σουηδούς διεθνείς με ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές, ενώ ο σύλλογος επενδύει σταθερά στην εξέλιξη νεαρών παικτών. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντικές ευρωπαϊκές εμπειρίες, γεγονός που την καθιστά μία ιδιαίτερα υπολογίσιμη αντίπαλο.

Με μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ τα 23,8 έτη καταλαβαίνει κανείς πως πρόκειται για μία φύσει νεανική ομάδα, με τον Μάρκους Κάρλσον να αποτελεί το «αστέρι» των πράσινων της Στοκχόλμης. Ο 22χρονος χαφ κοστολογείται με 7 εκατ. ευρώ και είναι «γέννημα θρέμμα» των ακαδημιών της Χάμαρμπι.

Τροπαιοθήκη

Η Χάμαρμπι ιδρύθηκε το 1897 και συγκαταλέγεται στους ιστορικούς αθλητικούς συλλόγους της Σουηδίας. Στην ποδοσφαιρική της ιστορία έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Σουηδίας, το 2001, ενώ το 2021 πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Σουηδίας. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στις υψηλές θέσεις της Allsvenskan, διεκδικώντας τίτλους και ευρωπαϊκές συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της.