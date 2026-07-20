Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ το επόμενο «εμπόδιο» του ΠΑΟΚ!

Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ θα μονομαχήσει ο ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό του Europa League, εφόσον αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου - Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.

Σε Σουηδία ή Βέλγιο θα ταξιδέψει ο Δικέφαλος, εφόσον προκριθεί επί της Ντιναμό Κιέβου, καθώς κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον νικητή του ζευγαριού στις 6 Αυγούστου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου θα ταξιδέψει είτε στη Στοκχόλμη είτε στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στη League Phase του φετινού Europa League, πρέπει να κάνει 3/3 προκρίσεις, ενώ αν αποκλειστεί είτε από τη Ντιναμό Κιέβου είτε στον επόμενο γύρο από μία εκ των Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, θα «υποβιβαστεί» στο Conference League.