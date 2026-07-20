AEK: Κεκλεισμένων το φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ 

H AEK επιστρέφει την Πέμπτη (23/7) στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Σε αυτό το διάστημα ο Δικέφαλος θα δώσει τρία φιλικά όσα έδωσε δηλαδή και στο πρώτο διάστημα.

Tην Κυριακή (26/7) θα παίξει με την Τσβόλε, την Τετάρτη (29/7) με την Σαμσουνσπόρ, ενώ το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους θα ειναι αυτό με την Σεντ-Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, μετά το τέλος του οποίου η ομάδα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής.

Το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα μάλιστα όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα δηλαδή πρόσβασης του κόσμου των δύο ομάδων.

