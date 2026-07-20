MME Ισραήλ: «Θέλει να πάει στην ΑΕΚ ο Κάνγκουα - Υπάρχει εκτίμηση ότι το deal θα ολοκληρωθεί»

Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση της μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα, με τους Ισραηλινούς να εκτιμούν πως το deal μεταξύ ΑΕΚ και Μπερ Σεβά μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα.

Όπως τονίζει η ιστοσελίδα sport5 , η Ενωση έχει επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση για την αγορά του 27χρονου μέσου που φαίνεται πως προσεγγίζει τις απαιτήσεις των Ισραηλινών, οι οποίοι ζητούν για να πουν το ναι 3,5 με 4 εκατ. ευρώ.

Αυτό που βγαίνει από την Μπερ Σεβά, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Τομέρ Λεβί, είναι πως στο Ισραήλ αναμένουν μια νέα πιο βελτιωμένη προσφορά, προκειμένου το deal να κλείσει. Προφανώς, όλο αυτό το τοπίο που διαμορφώνετα, έχει να κάνει με πιέσεις που ασκούνται και από τη μια και από την άλλη πλευρά για να κλείσει η συμφωνία στο ποσό που θέλουν.

Αναφορικά με τον ίδιο τον παίκτη, ο Λεβί επιβεβαιώνει πως υπάρχει συμφωνία κάτι που αναφέραμε χθες, με την ΑΕΚ να έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο (2+1) και αποδοχές 750.000 ετησίως συν κάποια μπόνους στον ίδιο τον Κάνγκουα ο οποίος έχει ψηθεί με την προοπτική της μετακόμισης στην Ελλάδα καθώς αναμένεται να τριπλασιάσει σχεδόν τον μισθό του σε σχέση με αυτόν που λαμβάνει στην Χάποελ Μπερ Σεβά.

Απο εκεί και πέρα η ιστοσελίδα sports.walla , φαίνεται πως λαμβάνει άλλες πληροφορίες και εκτιμά πως υπάρχει ακόμα διαφορά στο οικονομικό μεταξύ ΑΕΚ-Μπερ Σεβά για την ολοκληρωση του deal. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν άμεσα με την ΑΕΚ να πιέζει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Από την πλευρά της η Μπερ Σεβά , την ώρα που διαπραγματεύονται για τον Κάνγκουα, τατυτόχρονα κοιτάζει και για τη διάδοχη κατάσταση καθώς μιλάμε για τον πιο σημαντικό τους ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα, εν όψει των προκριματικών του Champions League που έχουν μπροστά τους.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά να σημειώσουμε για την ιστορια πως θα αντιμετωπίσει την Τρίτη τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Αν ο Κάνγκουα χρησιμοποιηθεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ της διοργάνωσης με την ΑΕΚ, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Βεβαίως, θα μπορούσε η Ένωση να τελειώσει το deal νωρίτερα και να ντύσει άμεσα τον Κάνγκουα στα κιτρινόμαυρα. Οπως τονίσαμε και πιο πάνω, προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει η ΑΕΚ και πλέον, αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του 27χρονου box to box μέσου τον οποίο στην ομάδα θεωρούν ιδανική περίπτωση για αντί-Πινέδα να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της...