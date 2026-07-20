Δύο χρυσά μετάλλια πανηγύρισε η Γκίκα στο «2026 ILCA6 Youth European και Open European Trophy» της Θεσσαλονίκης

Η Ερμιόνη Γκίκα τα κατάφερε σε μια ακόμη πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση και ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Και, μάλιστα, δύο φορές!

Το χρυσό κορίτσι της ελληνικής ιστιοπλοΐας κατέκτησε τα χρυσά μετάλλια στο «2026 ILCA 6 Youth European Championship και Open European Trophy» που ολοκληρώθηκε στην Θεσσαλονίκη με διοργανωτή τον Ν.Α.Ο. Καλαμαριάς και τη συνεργασία της ΕΙΟ.

Η Ελληνίδα ιστιοπλόος κέρδισε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το open Trophy και πλέον η συλλογή της σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ILCA 6 Youth αυξήθηκε στα 14 μετάλλια!

Η Γκίκα πραγματοποίησε έξοχη εμφάνιση και σε έναν ακόμη τόσο απαιτητικό αγώνα έδειξε την τεράστια κλάση της. Πανάξια θεωρείται από τις κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο στην ολυμπιακή κατηγορία της και το μέλλον της ανήκει.

Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν, έξι για την προκριματική φάση κι άλλες έξι για την τελική, η Γκίκα τερμάτισε 2, 2, 2, 2, 8, 2, 9, 2, 19 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερη), 11, 14 και 4 αντίστοιχα και με 58 βαθμούς ποινής πήρε την πρώτη θέση σε σύνολο 80 σκαφών.

Πολύ καλά πήγαμε και στα αγόρια. Ο Φίλιππος Πορτοσάλτε κατέκτησε την 5η θέση με 106 βαθμούς σε σύνολο 225 σκαφών, ενώ ο Γιώργος Κυπραίος ήταν 6ος και ο Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας 10ος με 133 βαθμούς.

Ο μεγάλος αυτός αγώνας, που ήταν από τους πιο σημαντικούς της χρονιάς και στέφθηκε από απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, μεταδόθηκε σε live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και τον παρακολούθησαν χιλιάδες φίλοι του αθλήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.