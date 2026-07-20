Προκριματικά Champions League: Σχηματίστηκε το ταμπλό του Champions Path - Ολα τα δεδομένα για την ΑΕΚ 

H AEK θα συμμετάσχει φέτος στα πλέι οφ του Champions League με στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο που θα βρει στο δρόμο της για να βρεθεί στη League Phase.

Ο Media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα δεδομένα σημειώνοντας πως «σχηματίστηκε επί της ουσίας το ταμπλό του Champions Path στα προκριματικά του Champions League.

Μια ομάδα από κάθε τετράδα που βλέπετε, μετά τη σημερινή κλήρωση, θα προκριθεί στα πλέι οφ συν τις τέσσερις ομάδες που ξεκινούν από εκεί (Σέλτικ, ΑΕΚ, ΛΑΣΚ και Βίκινγκ). Σύνολο 10 ομάδες για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase του Champions League.

Το αν η ΑΕΚ θα είναι seeded ή no seeded (ισχυρή ή όχι) στην κλήρωση των πλέι οφ στις 3 Αυγούστου θα κριθεί από τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού όπου συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την Ενωση!

Δηλαδή από τα τέσσερα ζευγάρια του Ερυθρού Αστέρα, της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, της Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Λεχ Πόζναν! Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό»!

Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με την Λαρν, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με την Τουν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια και η Λεχ Πόζναν με την Άαρχους.

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play off του Champions League στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Οι «κιτρινόμαυροι», θα δώσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι φέτος 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα μετά (25-26). Πριν απ' αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 12 Αυγούστου, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup.

