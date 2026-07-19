Στα «θέλω» της Μπερ Σεβά η πρόταση για Κάνγκουα, πιέζει η ΑΕΚ να τελειώσει το deal 

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τον άξονα της μεσαίς γραμμής με την υπόθεση του 27χρονου box to box χαφ της Μπερ Σεβά να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της.

Νωρίτερα διαβάσατε την αποκάλυψη του έγκυρου Ισραηλινού δημοσιογράφου Ορι Κούπερ ο οποίος έγραψε πως ο Δικέφαλος έχει ανέβει στα 3,5 εκατ. ευρώ. Κάτι που φαίνεται να προκύπτει και από το ρεπορτάζ με την ΑΕΚ να προσφέρει προς την Μπερ Σεβά 3,5 εκατ. ευρώ συν 500.000 μπόνους για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή, με τον οποίο στην ουσία ήδη έχει συμφωνήσει.

Αυτό που εκκρεμεί ειναι να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις και να οριστικοποιηθεί το τελικό deal, με την ΑΕΚ να πιέζει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Από την πλευρά τους στην Μπερ Σεβά , την ώρα που διαπραγματεύονται για τον Κάνγκουα, τατυτόχρονα κοιτάζουν και για τη διάδοχη κατάσταση καθώς μιλάμε για τον πιο σημαντικό τους ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά συμβαίνουν μάλιστα, εν όψει των προκριματικών του Champions League που έχουν μπροστά τους. Η Χάποελ Μπερ Σεβά να σημειώσουμε για την ιστορια πως θα αντιμετωπίσει την Τρίτη τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League. Αν ο Κάνγκουα χρησιμοποιηθεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ της διοργάνωσης με την ΑΕΚ, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Βεβαίως, θα μπορούσε η Ένωση να τελειώσει το deal νωρίτερα και να ντύσει άμεσα τον Κάνγκουα στα κιτρινόμαυρα. Οπως τονίσαμε και πιο πάνω, προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει η ΑΕΚ και πλέον, αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του 27χρονου box to box μέσου τον οποίο στην ομάδα θεωρούν ιδανική περίπτωση για αντί-Πινέδα να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της.

Αυτός είναι ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει βάσει χαρακτηριστικών τον Πινέδα με δεδομένο πως είναι ένα box to box εξαρο-οκτάρι που μπορεί να παίξει ακόμα και στο δέκα. Ενα απο τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά ειναι η ταχυδύναμη, τα πολλά του τρεξίματα και η ικανότητα του να πατάει σε όλον τον χώρο του άξονα, έχοντας μια διαρκή κίνηση που συνδέει τις γραμμές. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε επί μια τετραετία ο Ορμπελίν στην ΑΕΚ.

Ο Κάνγκουα (1,70 ύψος) δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Χάποελ Μπερ Σεβά μέχρι το 2028 και έχει 3.800.000 εκατ.€ χρηματιστηριακή αξία. Προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν καθώς κατέγραψε πέρυσι 12 γκολ και 11 ασίστ σε 40 παιχνίδια (3.364' λεπτά συμμετοχής) με την Χάποελ Μπερ Σεβά. Με την ομάδα του Ισραήλ, στην οποία πήγε το καλοκαίρι του 2024 με μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα αντί 800.000, έχει καταγράψει σύνολο 82 συμμετοχές, 28 γκολ και 19 ασίστ. Είναι 43 φορές διεθνής με τη Ζάμπια, έχοντας σημειώσει και 7 τέρματα.. Έχει αγωνιστεί επίσης κατά το παρελθόν μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ Τούλα και Κορτράικ, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Χάποελ Μπερ Σεβά από τις οποίες αποχώρησε το 2017 για να επιστρέψει επτά χρόνια αργότερα. Στη Σερβία έμεινε δύο χρόνια 2022–2024 και κατέγραψε σύνολο με τον Ερυθρό Αστέρα 56 παιχνίδια, 12 γκολ και 9 ασίστ. Φέτος με την φανέλα της Μπερ Σεβά ήδη μετρά μια συμμετοχή καθώς αγωνίστηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισραήλ όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 1-3 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Έπαιξε σε όλο το 90λεπτο ως αριστερός εσωτερικός μέσος στο 4-3-3. Έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα και κύπελλα Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισραήλ με την Μπερ Σεβά και πέρυσι βγήκε παίκτης της χρονιάς στο Ισραήλ με τα όσα καταπληκτικά έκανε.

