Trade τριών ομάδων με Ντορτ στους Χοκς και Ρισασέ στους Μάβερικς

Ένα μεγάλο trade μεταξύ τριών ομάδων έλαβε χώρα την Κυριακή (19/07) στο NBA μεταξύ των Θάντερ, των Χοκς και των Μάβερικς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, οι Θάντερ παραχωρούν τον Λου Ντορτ στους Χοκς, οι Μάβερικς αποκτούν τον Ζακαρί Ρισασέ, το Νο.1 του Draft, ενώ ο Ράιαν Νέμπχαρντ μετακομίζει από το Ντάλας στην Ατλάντα και τους Χοκς.

O Ντορτ είχε φέτος 8.3 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 34% στο τρίποντο, ο Ρισασέ από τη πλευρά του 9.6 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 37% στο τρίποντο, ενώ ο Ράιαν Νέμπχαρτ 6.6 πόντους, 5.3 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ και 36% έξω από τα 7.25 μέτρα.

Παράλληλα, οι Θάντερ αποκτούν επτά επιλογές δεύτερου γύρου στο φετινό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά το κόστος του ρόστερ τους. Συνολικά κατάφεραν να εξοικονομήσουν 224 εκατομμύρια δολάρια από μισθούς και φόρους πολυτελείας μέσω των ανταλλαγών των Λου Ντορτ, Άιζαϊα Τζο και Άαρον Γουίγκινς.