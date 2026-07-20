Champions League: Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς σε όλα τα ζευγάρια θα γίνουν την Τρίτη 11/8 (καθώς την Τετάρτη 12/8 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για το Σούπερ Καπ Ευρώπης).
Αναλυτικά η κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου:
CHAMPIONS PATH
Τουν (Ελβετία)/Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Μιάλμπι (Σουηδία)/Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/Κουόπιο (Φινλανδία)
Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)/Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)/Τσέλιε (Σλοβενία)
Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
LEAGUE PATH
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)/Χαρτς (Σκωτία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)