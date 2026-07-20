Champions League: Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου

Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League έγιναν γνωστά σήμερα (20/7), μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε στη Νιόν.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς σε όλα τα ζευγάρια θα γίνουν την Τρίτη 11/8 (καθώς την Τετάρτη 12/8 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για το Σούπερ Καπ Ευρώπης).

Αναλυτικά η κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου:

CHAMPIONS PATH

Τουν (Ελβετία)/Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία)/Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/Κουόπιο (Φινλανδία)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)/Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)/Τσέλιε (Σλοβενία)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

LEAGUE PATH

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)/Χαρτς (Σκωτία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)

