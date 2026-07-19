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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Με IShowSpeed σε ρόλο τραγουδιστή η τελετή λήξης του Μουντιάλ! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Το πάρτι στο Νιού Τζέρσεϊ άνοιξε πολύ νωρίτερα από την σέντρα του τελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

 

Με IShowSpeed σε ρόλο τραγουδιστή η τελετή λήξης του Μουντιάλ! (vids)