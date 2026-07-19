To… μήλο κάτω από τη μηλιά: Σπανούλης και Ούκιτς ξανά αντίπαλοι!

Σπανούλης και Ούκιτς αντίπαλοι παλιά, αντίπαλοι και τώρα!

Οι γιοι των Βασίλη Σπανούλη και Ρόκο Λένι Ούκιτς, Θανάσης και Λούκα, αναμετρήθηκαν στον τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης που συμμετείχε η Εθνική Παίδων και η ΕΟΚ… πάντρεψε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Βασίλης Σπανούλης και Ρόκο Λένι Ούκιτς είχαν τεθεί αντίπαλοι στα ευρωπαϊκά γήπεδα και με τις εθνικές τους ομάδες αλλά και με τους συλλόγους τους. Τώρα, ήρθε η σειρά των παιδιών τους να κάνουν το ίδιο από τη θέση μάλιστα των πρωταγωνιστών.

Η Εθνική Παίδων ηττήθηκε στο διεθνές τουρνουά της Κωνσταντινούπολης με 76-71 από την αντίστοιχη της Κροατίας στον τελικό και οι δύο «μικροί» έλαμψαν. Ο Λούκα Λούκιτς ήταν εντυπωσιακός με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 31:45 λεπτά, ενώ ο Θανάσης Σπανούλης έγραψε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:24′.

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