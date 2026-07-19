Χάος και ουρές χιλιομέτρων έξω από το γήπεδο του τελικού!

Για παγκόσμιο φιάσκο γράφει η Marca, αφού η κακή οργάνωση έχει φέρει ουρές χιλιομέτρων και διαπληκτισμούς έξω από το MetLife Stadium.

Για ένα χάος έξω από το MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ γράφει η Marca που καταγγέλει πως η κάκιστη οργάνωση των διοργανωτών έχει φέρει ουρές χιλιομέτρων, ένταση και διαπληκτισμούς.

Η παρουσία πολλών VIP, ανάμεσα στους οποίους και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει φέρει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και πολύ πιο αργές διαδικασίες.

Παρότι οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο ακόμα και 6 ώρες πριν από την σέντρα προκειμένου να αποφύγουν τον συνωστισμό, εντέλει τα προβλήματα δεν αποφεύχθησαν.

Η Marca γράφει για μόνο έξι ανοιχτές εισόδους και τρεις σαρωτές για έλεγχο προσωπικών αντικειμένων, που έφερε ουρές χιλιομέτρων, εντάσεις ακόμα και διαπληκτισμούς.

Η κατάσταση σταδιακά ομαλοποιήθηκε, αν και τα παράπονα σε ότι αφορά την εύκολη μετάβαση και προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο είναι πολύ έντονα.

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