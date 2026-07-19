Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Μπασίρου

Ο Ντέλε Μπασίρου έφτασε στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει άμεσα με την νέα του ομάδα

Στην Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε πριν από λίγο ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος έχει δώσει τα χέρια με τον Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει αύριο, Δευτέρα από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά τότε θα πέσουν και οι υπογραφές στο συμβόλαιο του.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ κάνουν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως, ώστε ο Μπασίρου να πετάξει με την αποστολή για την Ιταλία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παίκτης θα αναχωρήσει κάποια άλλη μέρα μέσα στην εβδομάδα.