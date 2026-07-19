Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων πρωταθλητής Ελλάδας στην Κ-14

Οι παρέες γράφουν ιστορία και τα Χανιά το απέδειξαν, γράφοντας μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, πανηγυρίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ-14, που φιλοξενήθηκε στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας της Λάρισας, επικρατώντας με 10-9 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Μπορεί να έμειναν χωρίς κολυμβητήριο και να αναγκάστηκαν να κάνουν προπόνηση στη θάλασσα για δύο μήνες στην αρχή της σεζόν. Μπορεί να στερήθηκαν τις ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας, όμως οι προπονητικές τους ανάγκες εκ των υστέρων καλύφθηκαν σε μία υποτυπώδη 25άρα πισίνα. Ωστόσο, οι όποιες αντιξοότητες δεν αποδείχθηκαν ικανές να εμποδίσουν τους πιτσιρικάδες του Γιάννη Ζαγουράκη από το να κατακτήσουν την πρώτη θέση, έχοντας απέναντί τους μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, που πάλεψε έως το τελευταίο δευτερόλεπτο, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη τους.

Μία νίκη που σηματοδότησε το απόλυτο κοντράστ στα συναισθήματα αθλητών που βρίσκονται στο μεταίχμιο ανάμεσα στην παιδικότητα και την εφηβεία.

Αυτής που εκφράζεται με πηγαία γέλια, ξέφρενους πανηγυρισμούς και κλάμα απαρηγόρητο, σαν μια νίκη να σου χαρίζει τον κόσμο όλο ή μία ήττα να σου στερεί την ανάσα.

Με μία δεύτερη ανάγνωση, όμως, νικητές είναι όλοι όσοι πάλεψαν σκληρά για να φτάσουν ως την τελική φάση του πρωταθλήματος. Γιατί, πέρα από τα μετάλλια και τα τρόπαια, ο πραγματικός θρίαμβος βρίσκεται στην προσπάθεια, στην επιμονή και στις φιλίες που χτίζονται μέσα από το παιχνίδι.