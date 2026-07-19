Χάποελ: Ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στη Βουλγαρία

Με ανακοίνωσή της η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε πως θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στη Βουλγαρία και στη Σόφια λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ.

Δεν σημειώνεται ωστόσο αν αυτό θα αφορά μόνο την προετοιμασία ή και τη συνέχεια με τα παιχνίδια, με την κατάσταση να παρακολουθείται από τη διοίκηση και ανάλογα με τις εξελίξεις θα παρθούν οι αποφάσεις μαζί με τις διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων.

Την περασμένη σεζόν υπήρξε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν μετακομίσεις στις φυσικές τους έδρες στα παιχνίδια της Euroleague, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψαν σε Σόφια και Βελιγράδι αντίστοιχα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη:

«H Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει ότι, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για την επερχόμενη σεζόν, αποφασίστηκε να υπάρχουν βάσεις λειτουργίας τόσο στη Σόφια της Βουλγαρίας όσο και στο Ισραήλ.

Προς το παρόν, η ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν στη Σόφια, με στόχο να διασφαλίσει τη μέγιστη ευελιξία στην προετοιμασία και τον ανταγωνισμό σε όλα τα πλαίσια.

Η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και, καθώς η κατάσταση ασφαλείας βελτιώνεται, θα επανεξεταστεί η πιθανότητα μεταφοράς της κύριας βάσης λειτουργίας στο Ισραήλ».