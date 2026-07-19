Χάλασε το «πάρτι» της Μαρίας η Κρεϊτσίκοβα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open.

Εντυπωσιακή και ψύχραιμη η 30χρονη Τσέχα (Νο.32), σταμάτησε τη Μαρία με 7-6(5), 6-3 σε 1 ώρα και 43 λεπτά και κατέκτησε τον ένατο τίτλο της καριέρας της.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε μια μεγάλη αντίπαλο, αλλά η κάτοχος δύο major τίτλων είναι... master στο να αλλάζει το ρυθμό και αυτό τη βραχυκύκλωσε. Το slice της άλλοτε Νο.2 τενίστριας στον κόσμο ήταν πραγματικά μοναδικό και η Μαρία δεν είχε τρόπους να το αντιμετωπίσει... Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χάσει και τις τέσσερις αναμετρήσεις της με την πολύπειρη παίκτρια.

Σίγουρα ήταν μια οδυνηρή ήττα για τη Μαρία, αλλά αν κοιτάξει τη συνολική εικόνα, πρέπει να χαμογελάει: έφτασε χωρίς να χάσει σετ στον τελικό μέσα στην πόλη της και γέμισε το γήπεδο, σε μια μέρα Μουντιάλ!

Και τα μηνύματα που έστειλε με την απόδοσή της είναι άκρως ενθαρρυντικά, αφού άφησε υποσχέσεις για καλή πορεία στα σκληρά courts της Βορείου Αμερικής. Το λέει και η ίδια, άλλωστε, ότι αυτή είναι η επιφάνειά της!

Περισσότερα σε λίγο...