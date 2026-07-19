Τίτλος και μήνυμα επιστροφής από Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν σε τρία κλειστά σετ και κατέκτησε στο Γκστάαντ (ATP 250) τον 13ο τίτλο της καριέρας του!

Αλύγιστος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.85), επικράτησε του 24χρονου Βέλγου (Νο.42) με 6-4, 6-7(3), 6-3 σε 2 ώρες και 17 λεπτά και παίρνει κούπα για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2025 στο Ντουμπάι!

Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος που χρειάστηκε να διανύσει, αφού οι τέσσερις από τις πέντε νίκες του ήταν στα τρία σετ. Το γεγονός αυτό, όμως, μάλλον του έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση, του έδωσε και χρόνο στο court, για να φτάσουμε στον σημερινό τίτλο!

Είναι, βέβαια, ο πρώτος του για το 2026 και τώρα είναι σίγουρο ότι έχει τουλάχιστον ένα τρόπαιο στα χέρια του από το 2018 μέχρι και σήμερα. Όχι και άσχημα!

Το πιο σημαντικό, όμως, πέρα από τον τίτλο, είναι ότι έπαιξε καλό τένις και δείχνει σημάδια επιστροφής! Φυσικά, αυτός ο τίτλος μπορεί να του δώσει το boost που χρειάζεται για να ξαναμπεί στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν είναι ότι έχει ξεχάσει να παίζει τένις...

Ο Στέφανος πέτυχε πρώτος μπρέικ στον αγώνα (4-2), αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα, καθώς έχασε το σερβίς του αμέσως μετά.

Εκμεταλλεύτηκε, ωστόσο, το άγχος του αντιπάλου του στο 5-4, σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Ο Κολινιόν τα άφησε όλα γρήγορα πίσω και «έσπασε» τον Στεφ μόλις στο πρώτο γκέμ του δεύτερου σετ. Ο Στέφανος κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3 και απείλησε με ένα ακόμα μπρέικ στο 4-4, όμως οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Κολινιόν ανέβασε ταχύτητα και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα.

Το τρίτο σετ ήταν εξίσου κλειστό, με τον Στέφανο να χάνει άλλα τέσσερα μπρέικ πόιντ και τελικά να μπαίνει στη θέση του οδηγού στο 2-2. Με το τρίτο του love service game έφτασε στο 4-2 και είχε ευκαιρία να κάνει και το 5-2, ωστόσο ο Βέλγος έμεινε όρθιος προσωρινά.

Όλα κρίθηκαν στο 5-3, όπου ο Τσιτσιπάς πίεσε για ένα ακόμα μπρέικ και έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ.

Σημαίνει πολλά για εκείνον αυτός ο τίτλος και φάνηκε και από τον τρόπο που πανηγύρισε!