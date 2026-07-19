Οι 13 τίτλοι του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε στο Γκστάαντ τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο για τη φετινή σεζόν.

Είναι το όγδοο 250άρι για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, που έχει ακόμα τρία Masters (Μόντε Κάρλο 2021, 2022, 2024), ένα ATP Finals (2019) και ένα 500άρι (Ντουμπάι 2025), το οποίο ήταν και ο τελευταίος του τίτλος μέχρι σήμερα.

Έχει, φυσικά, παίξει και σε δύο τελικούς Grand Slam, όμως έχει ισάριθμες ήττες από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Roland Garros 2021, Australian Open 2023). Συνολικά το ρεκόρ του σε ματς τίτλου είναι 13-18.

Το πρώτο του τρόπαιο ήρθε στη Στοκχόλμη το 2018, όταν ήταν μόλις 20 ετών. Από τότε κερδίζει τουλάχιστον έναν τίτλο κάθε σεζόν!

Αναλυτικά οι τίτλοι του Τσιτσιπά:

2018: Στοκχόλμη, Ερνέστ Γκούλμπις, 6-4, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)

2019: Μασσαλία, Μικαίλ Κουκούσκιν, 7-5, 7-6 (σκληρή επιφάνεια)

2019: Εστορίλ, Πάμπλο Κουέβας, 6-3, 7-6 (χώμα)

2019: ATP Finals, Ντόμινικ Τιμ, 6-7, 6-2, 7-6 (σκληρή επιφάνεια)

2020: Μασσαλία, Φελίξ Οζέ Αλιασίμ, 6-3, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)

2021: Λιόν, Κάμερον Νόρι, 6-3, 6-3 (χώμα)

2021: Μόντε Κάρλο, Αντρέι Ρούμπλεφ, 6-3, 6-3 (χώμα)

2022: Μόντε Κάρλο, Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, 6-3, 7-6 (χώμα)

2022: Μαγιόρκα, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, 6-4, 3-6, 7-6 (γρασίδι)

2023: Λος Κάμπος, Άλεξ Ντε Μινόρ, 6-3, 6-4 (σκληρή επιφάνεια)

2024: Μόντε Κάρλο, Κάσπερ Ρουντ, 6-1, 6-4 (χώμα)

2025: Ντουμπάι, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, 6-3, 6-3 (σκληρή επιφάνεια)

2026: Γκστάαντ, Ραφαέλ Κολινιόν, 6-4, 6-7(3), 6-3 (χώμα)