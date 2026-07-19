Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U20 που ολοκληρώνεται σήμερα (19/7) στην Στόζιτσε Αρένα στην Σλοβενία.

Η Εθνική Νέων Ανδρών, χωρίς τον τραυματία Ανδρέα Πατρίκη, μπήκε στο παιχνίδι καλύτερα με τον Ξανθόπουλο σε πρώτο ρόλο επιθετικά και συνεισφορά από όλους τους παίκτες που πάτησαν παρκέ με την Τουρκία να φέρνει το παιχνίδια στα ίσια με τον Ομέρ Κουτλουάι με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (15-15). Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καλύτερο για την ελληνική ομάδα που σταδιακά αύξησε την διαφορά γιανα φτάσει στο +11 (21-32, 15’10’’) και στο +15 (25-40) με το οποίο έκλεισε το πρώτο μισό της αναμέτρησης με συνεχόμενους πόντους από τον Ασημακόπουλο.

Ο Ροζακέας με την έναρξη της τρίτης περιόδου ευστόχησε από τα 6μ75 (25-43, 20’45’’) και ο Νικολαϊδης έγραψε το 37-54 λίγο πριν στο τέλος της. Χαντζής και Νικολαϊδης ευστόχησαν από τα 6μ75 για το 42-60 (31′). Ο Ομέρ Κουτλουάι πήρε προσπάθειες και βοήθησε την Τουρκία να πλησιάσει (53-64, 35’15”). Ο Ασημακόπουλος σταμάτησε το σερί των Τούρκων (53-66, 36’30”) και ο Παγώνης ακολούθησε (53-67 στο 37′, 55-72 στο 38′) με την Ελλάδα να φτάνει στην νίκη με …

Διαιτητές: Χοροζόβ (Βουλγαρία), Ματέγιεκ (Τσεχία), Ζούπαντσιτς (Σλοβενία)

Δεκάλεπτα: 15-15, 25-40, 39-54, 56-73

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 9 (1), Ξανθόπουλος 23 (2), Χαντζής 5 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 12, Παγώνης 14 (2τρ, 11ρ., 6 α)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική του αγώνα ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

19/7

Θέσεις 1-2: 20.00 Σλοβενία-Σερβία

Θέσεις 3-4: 17.30 Γαλλία-Ισπανία

Θέσεις 5-6: Τουρκία-Ελλάδα 56-73

Θέσεις 7-8: 18.30 Κροατία-Γερμανία

Θέσεις 9-10: 16.00 Λιθουανία-Ισραήλ

Θέσεις 11-12: 13.30 Πολωία-Λετονία

Θέσεις 13-14: Τσεχία-Ιταλία

Θέσεις 15-16: Βέλγιο-Ρουμανία 86-77

*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τα Ευρωμπάσκετ U20 και U18.